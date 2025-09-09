Поиски россиянина в Турции зашли в тупик: семья пловца на грани отчаяния

Более двух недель поисков российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в Турции во время межконтинентального заплыва через Босфор, не принесли результата. Его супруга Антонина Свечникова в беседе с gazetametro.ru заявила , что столкнулась с полным отсутствием прозрачности и конкретной информации от властей обеих стран.

По словам женщины, все ее запросы в консульские службы и местные правоохранительные органы упираются в устные заверения о том, что «поиски ведутся». Никаких официальных документов, протоколов или подробных планов поисковых мероприятий ей предоставить не смогли. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что Николая Свечникова до сих пор не внесли в базы международного розыска, что критически ограничивает возможности по его обнаружению за пределами Турции.

«Мое эмоциональное состояние сложно описать – я в полном шоке, но стараюсь не поддаваться эмоциям и действую с холодным рассудком. Я надеюсь на чудо и не намерена отступать!» – сказала она.

Устные заверения не имеют юридической силы и не позволяют оценить реальный масштаб и эффективность проводимых мероприятий. Антонина Свечникова была вынуждена обратиться к СМИ как к последнему инструменту, способному придать истории публичность и, возможно, тем самым ускорить процесс поисков.

Напомним, что инцидент произошел 24 августа во время массового заплыва через Босфор, в котором участвовали около трех тысяч человек. После завершения соревнований спортсмен не вышел на связь. Его супруга подчеркивает, что действует с «холодным рассудком», но отсутствие внятной информации и координации между странами сводит все усилия на нет.

Ранее сообщалось, что женщина в Индии случайно нашла «погибшего» мужа в соцсетях спустя 7 лет.