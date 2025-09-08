Женщина случайно нашла «погибшего» мужа в соцсетях спустя 7 лет

Жительница Индии спустя семь лет случайно обнаружила своего пропавшего мужа в социальных сетях. Оказалось, что все это время он жил с другой женщиной, как сообщает Deccan Herald.

В Индии женщина случайно нашла супруга, который пропал семь лет назад. Она увидела его на видео в социальных сетях. Жительница деревни Аттамау, штат Уттар-Прадеш, узнала в ролике своего мужа Джитендру, который работал разнорабочим и исчез в 2018 году.

После его пропажи родственники и беременная жена решили, что он, возможно, умер. Полиция даже закрыла дело о его пропаже. Однако, как выяснилось, Джитендра все это время жил с другой женщиной. Обманутая жена сообщила об этом в полицию. Дело возобновили, и в ближайшее время Джитендру вернут домой.

