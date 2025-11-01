После пепла: как получить компенсацию и временное жилье, если дом сгорел

Осень 2025 года в Подмосковье стала испытанием на прочность для жителей Балашихи, Истры и Пушкино, где огонь уничтожил частные дома, производственные цеха и пустующие здания. Для тех, кто столкнулся с подобной бедой, важно не поддаваться панике, а действовать четко и последовательно. Подробный и короткий гайд об этом публикует REGIONS.

Первое и самое трудное правило — не начинать сразу разбирать завалы. Ценность имеют не только уцелевшие вещи, но и сам масштаб разрушений. Фотографии и видео, сделанные до приезда специалистов, станут ключевым доказательством для суда, особенно если пожар возник по вине соседей или коммунальных служб. Важно не забыть зафиксировать и последствия тушения — повреждения от воды, которые часто сопоставимы с ущербом от пламени. Если при пожаре пострадали люди, необходимо получить медицинские справки о полученных ожогах или отравлении угарным газом.

Прибывший на место дознаватель Госпожнадзора не только устанавливает причину возгорания, но и официально фиксирует ущерб. В беседе с ним важно перечислить все утраченные документы — на основании выданной им справки можно будет восстановить паспорт в ближайшем паспортном столе. Если в результате проверки будет выявлен виновник (например, сосед, бросивший непотушенную сигарету, или управляющая компания, проигнорировавшая ремонт проводки), ему направляется требование о возмещении ущерба. Отказ — прямое основание для подачи иска в суд.

Юристы отмечают, что суды в таких делах почти всегда занимают сторону потерпевших.

«Недавно у меня было дело: ребенок с нарушением развития бросал зажженную бумагу из окна. В результате у моей доверительницы сгорел кондиционер и окна. Родители добровольно платить отказывались, ссылаясь, что не могут отвечать за больного ребенка. Мы обратились в суд, который взыскал в пользу моей доверительницы сумму ущерба — ₽350 тыс. Деньги этой семье все-таки пришлось выплатить», — пояснила юрист.

Даже если квартиру затопили при тушении пожара, иск к экстренным службам бесперспективен — суд считает спасение жизни и имущества других жильцов приоритетом.

Государство предусматривает для погорельцев несколько видов материальной поддержки, но лишь при условии, что вы не виновник пожара. Обратившись в органы соцобеспечения, можно получить единовременную выплату: 15 675 рублей на человека при экстремальной ситуации, 78 375 — при частичной утрате имущества первой необходимости и 156 750 рублей — при полной его потере.

Если пожар нанес вред здоровью, суммы возрастают: до 313,5 тысячи рублей за легкие повреждения и до 627 тысяч — за травмы средней тяжести. В случае гибели члена семьи его родственникам положено до 1,5 миллиона рублей, распределяемых равными долями.

Когда возвращаться некуда, местные власти обязаны предоставить временное жилье из маневренного фонда — без очереди и независимо от статуса недвижимости. Главное — помнить: огонь может отнять дом, но не право на защиту и восстановление.

