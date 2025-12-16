После тревожного ожидания: минздрав Прикамья сообщил о состоянии всех найденных на Ослянке свердловчан

Медики Прикамья подвели итоги масштабной поисково-спасательной операции в районе горы Ослянка, где в течение трех дней были потеряны две группы туристов на снегоходах. Все 19 человек, 13 из которых пропали в субботу, а еще шестеро — в воскресенье, найдены живыми и невредимыми.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, все путешественники были оперативно осмотрены бригадами медиков прямо на месте. Несмотря на пережитые трудности — ночевки в заброшенной деревне и в чистом поле, снегопад, мороз и нехватку топлива — состояние спасенных оценено как удовлетворительное. Все они отказались от предложенной госпитализации.

По информации издания 59.RU, первая группа из 15 туристов выехала на снегоходах 13 декабря. Двое, вернувшихся раньше по делам, не смогли дозвониться до товарищей и подняли тревогу, самостоятельно вернувшись на поиски.

К тому моменту к операции уже подключились спасатели МЧС и волонтеры «Лизы Алерт». Вторая группа из шести человек потерялась днем позже. Обе группы были обнаружены спасателями вечером 15 декабря. По словам туристов, они сбились с пути, а часть техники вышла из строя, однако опыт и экипировка позволили им продержаться до прибытия помощи.

Ранее стало известно, какая деталь помогла найти целую группу туристов под Пермью.