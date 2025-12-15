Трагедии избежали: стало известно, какая деталь помогла найти целую группу туристов под Пермью

Спасательная операция в Пермском крае, связанная с поиском двух групп туристов на маршруте близ горы Ослянка, успешно завершилась. Как рассказал в беседе с aif.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин, главным помощником стал предмет, без которого не обходится уже ни один современный человек.

Все 19 человек — шестеро из первой группы и 13 из второй — найдены живыми. В поисках, проходивших в сложных погодных условиях, ключевую роль сыграли обычные мобильные телефоны, которые были у пропавших.

По словам специалиста, при наличии в зоне поиска хоть какой-то сотовой сети телефон становится мощным маяком. Технология позволяет операторам и спасателям определить направление на источник сигнала и приблизительное расстояние до него.

«Если базовых станций несколько, то определить координаты телефона можно с точностью до 10-15 метров», — сказал он.

Именно эта возможность, вероятно, и позволила значительно сузить район поисков и оперативно найти обе группы, несмотря на снег и плохую видимость в районе Кизеловского городского округа.

Однако эксперт сделал важное и полезное уточнение, развеяв распространенный миф. Телефон может помочь, только если есть сотовая сеть. В этом случае можно передать SMS, позвонить или воспользоваться экстренным номером 112. При этом популярное среди туристов представление о некоем «специальном сигнале бедствия», который смартфон может отправить сам по себе, — не более чем заблуждение.

«Специальный сигнал бедствия телефоны подать де факто не могут. Конкретные модели имеют функцию подачи такого сигнала через спутник, речь идет о таких странах, как США, Китай, и других. В России это не работает», — добавил Муртазин.

Таким образом, эта история со счастливым концом дает всем путешественникам четкие и практические уроки. Во-первых, даже в эпоху технологий базовым правилом безопасности остается обязательная регистрация маршрута в местном подразделении МЧС. Во-вторых, отправляясь в отдаленные и безлюдные районы, где нет гарантированного покрытия сотовой связи, необходимо иметь при себе специализированное резервное средство связи — спутниковый телефон или персональный трекер.

Стоит напомнить, что не все истории с пешим туризмом имеют положительную развязку. До сих пор остается загадкой судьба семьи Усольцевых: пара с ребенком пропала в Красноярском крае, причем в тундре. Поиски не привели даже к минимальным следам, что лишь породило версии об исчезновении. Основное предположение СК — несчастный случай.

При этом новые показания очевидца, озвученные недавно, лишь добавили загадочности делу о пропаже Усольцевых.