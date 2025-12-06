Россиян предупредили, чем обернется для них срубленная к Новому году елка

В России действует закон, запрещающий вырубку деревьев без соответствующего разрешения. Согласно статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рубка, повреждение или выкапывание деревьев, кустарников и лиан в лесах без разрешения строго запрещены. Об этом поведал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в интервью RT.

Как пояснил собеседник журналистов, штрафы за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев варьируются в зависимости от тяжести нарушения. Для физических лиц сумма составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для руководителей — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а для организаций — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

«Если нарушение совершено с использованием техники или в лесопарковой зоне: для граждан — штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», — добавил эксперт.

Специалист отметил, что если ущерб превышает 5 тысяч рублей или срублено дерево ценной породы, то нарушитель может быть даже привлечен к уголовной ответственности в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поздняков отметил, что все инструменты, использованные для нарушения, а также спиленные деревья будут изъяты.

Поздняков советует россиянам покупать новогодние елки только у надежных продавцов, таких как официальные елочные базары, специализированные магазины и сети, а также у юридических лиц, которые имеют полный пакет документов, включая договоры с лесхозами и акты приема-передачи елочной продукции.

