Россиян предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе

В России водителей могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей за продолжительный прогрев двигателя во дворах многоэтажных домов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в беседе с РИА Новости.

Со слов парламентария, в России отсутствует отдельный штраф за прогрев двигателя. Тем не менее, в соответствии со статьёй 12.28 КоАП РФ (Нарушение правил движения в жилых зонах), за продолжительный прогрев автомобиля во дворе многоквартирного дома предусмотрен штраф. В регионах его размер составляет 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей, напомнил Федяев.

Он подчеркнул, что с технической точки зрения неважно, каким образом был запущен двигатель — обычным способом или с помощью автозапуска. Главное, чтобы автомобиль не находился в движении с работающим мотором дольше допустимого времени. В противном случае это будет нарушением правил дорожного движения, за которое предусмотрен штраф.

«Если вы завели машину во дворе многоквартирного дома, не движетесь более пяти минут и при этом у вас не идет посадка пассажиров или разгрузка, это квалифицируется как стоянка с работающим двигателем. ПДД это запрещают — так же, как и сквозное движение во дворах, как и учебную езду, как и стоянку грузовиков и автобусов», — пояснил депутат.

Федяев подчеркнул, что необходимы веские доказательства нарушения, такие как видеозапись с четко различимыми номерами и подтверждением того, что двигатель работал более пяти минут.

