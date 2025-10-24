«Известия»: штрафы с камер за езду без ОСАГО начнут приходить уже до конца года

В ноябре текущего года в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии начнут проверять наличие полиса ОСАГО с помощью камер. В случае отсутствия страховки нарушителям будут выписывать штрафы. Полноценный запуск системы запланирован на октябрь 2026 года, как пишет издание "Известия".

Министерство внутренних дел подписало масштабный договор на миллиарды рублей для обновления своей системы видеонаблюдения. В рамках соглашения планируется внедрить функцию автоматического выявления отсутствия полиса ОСАГО. Полностью обновленная система будет введена в эксплуатацию осенью 2026 года, хотя некоторые ее элементы начнут функционировать уже с осени 2025 года.

Специалисты утверждают, что техническая составляющая проекта завершена, однако его реализация осложнена юридическими препятствиями. В частности, на данный момент отсутствует закон, ограничивающий количество штрафов за вождение без ОСАГО в течение одного дня. До принятия такого закона сохраняется вероятность многократного наказания за одно и то же правонарушение..

Перед тем как система будет полностью внедрена, необходимо провести согласование между различными государственными органами и решить вопросы, связанные с защитой личных данных граждан. Когда камера фиксирует номер автомобиля и обнаруживает нарушение, требуется подтвердить, что транспортное средство принадлежит конкретному лицу. Для этого необходимо тесное взаимодействие между Министерством внутренних дел, ГАИ и страховщиками.

Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Алексей Янин указал на проблему недостаточного внедрения технологий видеофиксации в отдаленных районах.

«Понятно, что по всей стране, вплоть до отдаленных деревень, камеры не поставишь. Но их установка в крупных городах и на основных загородных автодорогах уже значительно повысит стимулы для автовладельцев к приобретению полиса ОСАГО», – рассказал он.

На сегодняшний день за управление транспортным средством без страхового полиса предусмотрен штраф в размере 800 руб. Однако с 1 января 2026 года при повторном нарушении размер штрафа увеличится и составит от 3 до 5 тыс руб.