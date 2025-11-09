Россиянам объяснили, что запрещено строить на своем дачном участке

Србуи Манджиева, ведущий юрист ЕЮС, сообщила в интервью агентству «Прайм» о том, какие сооружения запрещено строить на дачном участке. По её словам, для установления допустимых типов построек нужно в первую очередь получить выписку из ГПЗУ и ознакомиться с разрешёнными видами использования земли.

Юрист отметила, что на дачных участках нельзя возводить гостиницы, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и другие подобные объекты. Для строительства таких объектов необходимо изменить категорию земли на коммерческую.

За использование земельного участка не по назначению, отметила Манджиева, предусмотрена штрафная санкция. Более того, в случае нарушения могут наступить уголовные последствия, которые могут включать конфискацию земли.

На дачном участке допускается строительство дачного или садового дома, а также различных хозяйственных сооружений, таких как гараж, баня или душевая. Однако важно учитывать требования пожарной безопасности.