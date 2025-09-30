Россиянам запретили передавать коды «установщикам шлагбаумов»

В стране зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются установщиками шлагбаумов. Россиян предупредили, что конечная цель аферистов — завладеть кодами подтверждения для хищения денежных средств. Об этом также сообщает ТАСС .

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России рассказали, что мошенники придумали новую легенду для первого контакта с жертвами. Вслед за схемой с «монтажом домофонов» в ход пошла другая уловка — звонки от имени компаний, устанавливающих шлагбаумы.

Специалисты поясняют, что суть аферы остается прежней. Звонящие под любым предлогом пытаются убедить человека сообщить цифровые комбинации, которые приходят в СМС-сообщениях. Эти коды являются ключом к доступу банковских приложений и счетов. В Министерстве внутренних дел настоятельно рекомендуют никому и никогда не передавать подобные сведения.

