Семена огромных тыкв в шапках-ушанках из Подмосковья покоряют США

Электрогорск превращается в неофициальную столицу тыквенного гигантизма. Местный агроном-энтузиаст Александр Чусов, чье имя стало синонимом овощей-исполинов, начал международную рассылку семян. Как выяснил REGIONS , особенностью отправки стал нетривиальный упаковочный материал — традиционные русские шапки-ушанки.

Чусов десятилетиями ведет селекционную работу, адаптируя генетику зарубежных гигантов к сложным подмосковным условиям. Его семена — это не просто посадочный материал, а готовое решение для фермеров из зон рискованного земледелия, позволяющее выращивать тыквы весом в несколько центнеров. Получение партии таких семян считается в профессиональном сообществе признанием высокого уровня.

Первым получателем необычной посылки стал американский фермер Даг Кисамор, легенда в мире гигантских тыкв. Именно он несколько лет назад поделился с Чусовым своими лучшими семенами.

«Я выслал семена человеку, который когда-то первым поверил в меня и поделился своим „золотым запасом“. Из тех самых первых подаренных семян мне удалось вырастить настоящую „царь-тыкву“, побившую рекорды», — сказал Александр.

Подмосковный агроном смог не только повторить успех, но и создать собственные конкурентоспособные линии. Отправка семян обратно наставнику — жест, демонстрирующий состоятельность и независимость российской селекционной школы.

По словам Чусова, ушанка была выбрана не случайно — это символ уважения и практичный подарок для работы в поле. Сама же пересылка семян в подобном формате создает дополнительную эмоциональную и медийную ценность, привлекая внимание к возможностям современного любительского растениеводства.

