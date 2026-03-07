Шах и мат в честь 8 Марта: подольчанки сразились на черно-белых полях

В Подольске нашли небанальный способ поздравить прекрасную половину с наступающим праздником. В Общественной приемной партии «Единая Россия» собрались два десятка жительниц города, чтобы выяснить, кто из них лучше просчитывает ходы на черно-белой доске. Возраст участниц поражал разнообразием — за шахматные столы сели и семилетние девочки, и опытные женщины.

рнир прошел в формате блица по швейцарской системе — самом динамичном и беспощадном варианте шахматного искусства. Каждой участнице предстояло выдержать марафон из девяти партий, где на размышление давалось всего пять минут с добавлением трех секунд за каждый сделанный ход. В таких условиях даже опытные гроссмейстеры порой теряют голову, но подольчанки держались стойко.

Особой историей турнира стала десятилетняя Маргарита Хардикова. Ученица третьего класса лицея №26 вышла к доске в свой день рождения. Для юной шахматистки эти соревнования стали всего лишь вторыми в жизни — она занимается шахматами второй год и только набирается опыта.

«Играть сегодня не очень сложно. Главное — боевой настрой, ведь сегодня мой день рождения, и я верю, что у меня все получится», — поделилась эмоциями именинница.

И боевой настрой сработал: Рита не просто отыграла все партии, а показала достойный результат.

По итогам напряженной интеллектуальной битвы места на пьедестале распределились так:

Первое место завоевала Мария Рыбакова.

Серебро у Вероники Гущиной.

Тройку призеров замкнула Елизавета Чекалина.

Все участницы турнира получили памятные сертификаты, а победительницы — почетные медали и грамоты. Турнир удался: шахматы, как никто другой спорт, доказали, что интеллект и красота прекрасно уживаются в подольских женщинах.

Ранее сообщалось, что в преддверии Международного женского дня Подольск превратился в столицу элегантности и провел акцию «Красивый выход».