Домашняя горчица получается более насыщенной и ароматной, чем магазинная. Она может быть как очень острой, так и мягкой, сладковатой или пикантной. Рецептами с корреспондентом REGIONS поделился шеф-повар Алексей Логинов.

По словам шеф-повара, важно не заливать горчичный порошок кипятком. От слишком высокой температуры теряются эфирные масла, а вкус становится менее ярким. Лучше использовать горячую, но не кипящую воду.

Как отметил Логинов, этот вариант понравится любителям по-настоящему острого вкуса. Через сутки горчица набирает силу и становится ядреной и ароматной.

Ингредиенты: 100 г горчичного порошка, 120 мл горячей воды, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса 9%.

Приготовление: порошок залить водой и тщательно размешать до однородности. Добавить соль, сахар, масло и уксус. Переложить в стеклянную банку и оставить на 12–24 часа при комнатной температуре.

Это более мягкий вариант с легкой сладостью. Как пояснил шеф-повар, ее можно подать к запеченной курице, индейке и свинине. Мед делает вкус более глубоким и сбалансированным.

Ингредиенты: 80 г горчичного порошка, 100 мл теплой воды, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. яблочного уксуса.

Приготовление: все ингредиенты смешать до кремообразной консистенции и оставить в закрытой банке на сутки.

Эта версия напоминает популярную дижонскую горчицу. Как рассказал эксперт, зернистая горчица сочетается со стейками, колбасками и сырными тарелками. Она менее жгучая, но очень ароматная.

Ингредиенты: 50 г горчичного порошка, 50 г горчичных зерен, 100 мл белого винного уксуса, 1 ст. л. меда, щепотка соли.

Приготовление: зерна слегка размять, смешать с порошком и остальными ингредиентами. Оставить настаиваться минимум на двое суток.

Как поделился Логинов, рассол уже содержит соль, специи и аромат укропа, поэтому горчица получается насыщенной.

Ингредиенты: 100 г горчичного порошка, 120–150 мл рассола от соленых огурцов, 1 ст. л. растительного масла.

Приготовление: порошок постепенно смешивать с рассолом до густой консистенции, добавить масло и оставить на ночь в теплом месте.

Хранить домашнюю горчицу лучше в стеклянной банке под крышкой в холодильнике. В зависимости от состава она сохраняет вкус и аромат от двух недель до полутора месяцев.