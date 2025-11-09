СМИ узнали об аресте в России порядка десяти человек взаимодействие с СБУ

РИА Новости сообщает , что по делу об участии в террористической организации, которая сотрудничала с СБУ, арестованы около десяти человек, включая граждан России и других стран. Об этом информирует источник, осведомлённый о ходе расследования.

Одним из главных подозреваемых, как сообщил источник, является иностранец, который, по версии следствия, установил устойчивый контакт с кураторами из СБУ.

«Гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ, также в деле речь идет о некоторых неустановленных лицах», — рассказал собеседник агентства.

Обвиняемые в настоящее время находятся в столичных следственных изоляторах, включая "Лефортово".