СМИ узнали об аресте в России порядка десяти человек взаимодействие с СБУ
Фото: [Медиасток.рф]
РИА Новости сообщает, что по делу об участии в террористической организации, которая сотрудничала с СБУ, арестованы около десяти человек, включая граждан России и других стран. Об этом информирует источник, осведомлённый о ходе расследования.
Одним из главных подозреваемых, как сообщил источник, является иностранец, который, по версии следствия, установил устойчивый контакт с кураторами из СБУ.
«Гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ, также в деле речь идет о некоторых неустановленных лицах», — рассказал собеседник агентства.
Обвиняемые в настоящее время находятся в столичных следственных изоляторах, включая "Лефортово".