Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года на 6,8%

С 1 апреля 2026 года в России будет произведена индексация социальных пенсий на 6,8%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, представляющий партию "Единая Россия", в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что социальные пенсии предназначены для инвалидов с детства и детей-инвалидов. Также социальные пенсии по старости выплачиваются людям, которые не работали или не набрали достаточного стажа и коэффициентов для получения страховой пенсии.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента», — сказал Говырин.

Парламентарий назвал еще несколько категорий россиян, кому положены социальные пенсии, подлежащие с указанной даты индексации.

«Государственные пенсии положены, например, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или людям, пострадавшим от радиационных катастроф», — добавил он.

Ранее депутаты Государственной думы РФ предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тыс. рублей.