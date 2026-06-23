«Спорт должен быть доступен каждому»: депутат Чаплин пообещал включить наказы тренеров в народную программу

В рамках отчетной кампании «Единой России» депутат Государственной Думы Никита Чаплин побывал в спортивной школе олимпийского резерва № 1 в Коломне. Парламентарий встретился с директором Анной Пашутиной и сотрудниками учреждения, обсудил текущие результаты и перспективы развития. Об этом порталу REGIONS сообщила пресс-служба депутата.

В состав школы входят отделения волейбола, настольного тенниса, тенниса, художественной и спортивной гимнастики, а также бадминтона. Общая численность воспитанников превышает 800 человек. Спортсмены представляют Коломну на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы: нехватка площадей, износ инвентаря и потребность в современных тренажерах. Тренеры и руководство обозначили ключевые потребности, требующие внимания властей.

Как отметил депутат, СШОР № 1 — это школа чемпионов, а более 800 воспитанников — серьезная цифра, за которой стоит огромный труд всего коллектива. Он зафиксировал все наказы и пообещал включить их в новую народную программу «Единой России». Развитие спортивной инфраструктуры, подчеркнул парламентарий, остается приоритетом партии, а спорт должен быть доступен каждому — в любом возрасте и в любом микрорайоне.