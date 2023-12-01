Стенд Подмосковья на выставке «Россия» привлекает посетителей всех возрастов

Стенд Подмосковья, открытый в рамках выставки «Россия», привлекает посетителей всех возрастов. Гостям рассказывают о развитии здравоохранения в регионе, знакомят с декоративно-прикладным искусством, учат управлять дронами.

Так, специалисты НИКИ детства во главе с его руководителем Нисо Одинаевой представили на стенде проект «Наш участковый врач» и портал «Здоровье.Детство».

«Кроме того, подготовили много программ, связанных с оказанием первой помощи. И очередь не уменьшается, потому что все понимают, насколько это важно», - рассказала Одинаева.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Мастерицы Хотьковской фабрики провели мастер-класс по изготовлению брелоков из костей. Для этого использовалась заготовка из коровьей кости. В среднем на создание одного брелка требуется около 15 минут.

«Это очень увлекательное занятие, не оторвать ни взрослых, ни детей. Мы делаем брелочки, которые потом можно будет прицепить к ключам или еще куда-нибудь», - рассказала сотрудница предприятия Виктория Зверева.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Никита Некрасов учил всех желающих управлять беспилотниками с помощью специальной программы.

«Управлять тяжело, но все зависит от моторики. Детям очень интересно, нравится, они веселятся», - рассказал он.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Также посетители могли смастерить эко-кормушки в форме птиц — символа «Добродела».

«Все гости забирают свои изделия, могут сами выбирать место — повесить их около дома, в парке и наблюдать за тем, как птички будут радоваться», - рассказала ведущая мастер-класса Мария Максимова.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить выставку и рассказал о стенде региона.