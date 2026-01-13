Строгие реестры: с 2027 года в России полностью изменят систему найма иностранных рабочих

В России с 1 января 2027 года стартует масштабный трехлетний эксперимент, который коренным образом изменит порядок привлечения иностранной рабочей силы, пишут «Ведомости».

Суть нововведения — отмена свободного найма мигрантов и переход на полностью организованный набор. Эксперимент продлится до 31 декабря 2029 года и будет действовать на всей территории страны, за исключением Москвы и Московской области. Координировать процесс будет МВД.

Основой новой системы станут два электронных реестра: реестр работодателей и реестр иностранных работников (РИР). Регистрироваться в них смогут компании, индивидуальные предприниматели и даже физические лица, желающие нанять иностранца.

Учетная запись будет действительна в течение года, после чего ее потребуется обновлять. Участникам программы будут выдавать специальные идентификационные карты. Срок пребывания иностранного работника станет строго регламентированным: для визовых граждан — на срок действия визы, для безвизовых — на срок активности учетной записи в реестре.

Правительство РФ будет ежегодно устанавливать квоты на привлечение иностранной рабочей силы. На время эксперимента все иные схемы легального трудоустройства мигрантов будут приостановлены.

Система предусматривает жесткий контроль: если работник устроился не в том регионе или к незарегистрированному работодателю, его исключат из реестра на целый год.

Работодателя, который не установит местонахождение сотрудника в течение трех рабочих дней, внесут в реестр контролируемых лиц, и выйти оттуда можно будет только при предоставлении документальных доказательств уважительной причины отсутствия работника.

