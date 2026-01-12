Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что массово выгонять из страны всех трудовых мигрантов невозможно и неразумно. Таким мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

По словам парламентария, большинство приезжих, живущих сейчас в России, являются бывшими гражданами СССР, а их предки были подданными Российской империи.

«Российская империя расширяла свое могущество не за счет того, что она боялась, а благодаря тому, что принимала и ассимилировала. Делала людей по духу русскими», — подчеркнул Милонов.

Он отметил, что теоретически изгнать всех мигрантов из РФ можно, но такая политика не будет мудрой. Вместо этого, по его мнению, необходимо выработать четкие правовые нормы, которые позволят людям, находящимся в зоне интересов России, оставаться в стране.

Ключевым условием Милонов назвал недопущение ситуаций, когда мигранты начинают диктовать свои условия и не уважают местные законы и традиции.

В качестве примеров успешной интеграции и служения государству депутат привел имена исторических личностей, таких как князь Юсупов, Александр Пушкин и Павел Голенищев-Кутузов, чья популярность, по его словам, живет до сих пор. Милонов добавил, что царская Россия обладала уникальным свойством превращать приезжих в великих патриотов, и этот опыт стоит учитывать.

