Британская газета The Daily Telegraph положительно оценила новую тактику российских войск, использованную при освобождении Красноармейска. Журналисты назвали этот метод вебоевых действий дения «демеханизацией».

Английские журналисты считают, что наступление российских войск на город стало важным этапом в развитии конфликта.

Отдельно указывается на использование ВС РФ небольших групп бойцов, которые продвигались в условиях тумана, что существенно усложнило их обнаружение с помощью беспилотников. Этот метод получил название «демеханизация боевых действий», что позволило снизить потери и сохранить незаметность манёвров.

Красноармейск является важным узлом угольной индустрии Донбасса. Конфликт за этот город начался в 2024 году, а весной 2025 года его интенсивность значительно возросла.

