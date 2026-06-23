Торгуете клубникой с дачи? Юрист назвал 3 правила, чтобы не получить штраф до 5 тысяч рублей

Для многих жителей Подмосковья продажа выращенного своими руками урожая — не просто хобби, а ощутимая прибавка к пенсии или бюджету семьи. Как торговать ягодами со своей дачи, чтобы не нарваться на крупный штраф, REGIONS объяснил юрист Сергей Измайлов.

По словам эксперта, для продажи растительной продукции со своего участка не требуется оформлять ИП, если участок не превышает 50 соток и для выращивания не привлекаются наемные работники. То есть владельцы стандартных 6–15 соток, собирающие урожай самостоятельно, налоговых деклараций не подают.

Однако просто выйти на улицу с ведрами и начать торговать нельзя. Чтобы избежать проблем, необходимо получить справку о наличии личного подсобного хозяйства — она подтверждает, что продукция выращена на собственном участке. Такую справку в свободной форме выдает местная администрация или руководство садового товарищества, и оформлять ее нужно каждый сезон.

Торговать разрешено только в двух местах: на обочине у своего участка либо на официальных ярмарках и сельхозрынках. Тротуары, подземные переходы и другие общественные места под запретом.

Как предупредил Измайлов, за стихийную торговлю предусмотрен штраф по статье 4.7 КоАП Московской области: за первое нарушение — от 2,5 до 5 тысяч рублей, за повторное — 5 тысяч. При этом урожай могут конфисковать, а лоток или весы изъять как орудие правонарушения.