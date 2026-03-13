Тройная мощь: коломенский завод поставил 300-й двигатель для легендарной «Амурки»

На Дальневосточную железную дорогу прибыло пополнение, которое даже в череде серых составов не останется незамеченным. Как пишет REGIONS , шесть новых мощных тепловозов доставили в депо Тынды, и флагманом каравана выступил локомотив с номером 100, больше известный железнодорожникам как «Амурка».

Свое прозвище машина получила за яркий окрас: кузов тепловоза стилизован под шкуру амурского тигра. Хищный оранжево-черный градиент и изображение самого царя зверей на борту — дизайн должен подчеркивать характер локомотива. И это не просто визуальный эффект. Речь идет о самом мощном российском тепловозе с отечественной дизель-генераторной установкой, который сегодня производят в стране.

Но главная техническая интрига скрыта под капотом. На каждом таком локомотиве установлено по три дизель-генератора. Простая арифметика приводит к символическому итогу: на юбилейном, сотом по счету тепловозе серии работает трехсотый двигатель модели 18-9ДГМ. Этот мотор, произведенный на Коломенском заводе, стал юбилейным для предприятия. Получается, что мощь самого узнаваемого локомотива России питает сердце, собранное в Подмосковье.

Сотый номер для «Амурки» и трехсотый двигатель из Коломны — совпадение, которое в цехах завода и депо называют красивой случайностью. Но именно такие случайности превращают обычную поставку техники в маленький промышленный эпос. Теперь полосатому гиганту предстоит водить составы по БАМу, доказывая, что русский дизель и тигриная грация — отличная команда.

Ранее сообщалось, что коломенские двигатели обрели фирменный стиль.