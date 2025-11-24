Дизель в дизайнерском «чехле»: коломенские двигатели обрели фирменный стиль

Коломенский завод, один из флагманов российского транспортного машиностроения, совершил яркий маркетинговый ход, облачив свою ключевую продукцию в дизайнерскую «одежду». Мощные дизельные двигатели, предназначенные для тепловозов, морских судов и атомных электростанций, теперь отправляются заказчикам не в стандартных зеленых брезентовых чехлах, а в ярко-синих капюшонах с нанесенной символикой Коломенского завода и Трансмашхолдинга.

Решение о ребрендинге защитных чехлов было принято для визуального выделения продукции на фоне конкурентов. Реализация идеи заняла минимальные сроки, и сегодня в цехах завода можно увидеть десятки двигателей, упакованных в новую фирменную униформу четырех типоразмеров.

«При отправке готовой продукции нам хотелось выделить нашу продукцию и сделать так, чтобы она выгодно отличалась не только функциональными качествами и надежностью, но и нарядным, ярким внешним видом. Так возникла идея создания брендированных чехлов для дизелей», — рассказали на предприятии.

Технология «облачения» дизеля требует слаженной работы бригады цеха и мостового крана. Сначала крановщик и стропальщики натягивают на двигатель традиционный защитный брезент, обеспечивающий защиту от осадков и загрязнений при транспортировке. Поверх него надевается брендированный чехол, который выполняет уже не только утилитарную, но и репрезентативную функцию. Таким образом, инженерное решение сохранило все защитные функции, добавив к ним мощный визуальный сигнал для партнеров и клиентов.

Это кажущееся простым нововведение работает на укрепление корпоративного имиджа одного из ключевых производителей силовых установок для экономики страны. Завод, являющийся единственным в России изготовителем магистральных пассажирских тепловозов, через узнаваемый дизайн демонстрирует внимание к деталям и клиентоориентированный подход. Яркий чехол стал лаконичным, но эффективным сообщением о качестве и статусе продукции, которая скрывается под ним.