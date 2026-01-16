В подмосковных Мытищах бригада рабочих наглядно продемонстрировала важность своевременной очистки крыш от наледи. На Осташковском шоссе специалисты ликвидировали гигантский ледяной нарост, угрожавший безопасности прохожих. Как сообщает REGIONS , одна сосулька особенно ввергала в ужас прохожих.

Опасность представляла собой не отдельную сосульку, а целый ледяной пласт, нависавший с кровли промышленного здания более чем на высоту одного этажа. Работа велась по строгому регламенту: территорию под местом проведения работ огородили сигнальной лентой, а двое обученных мастеров, используя кувалды, осторожно подобрались к краю крыши. После серии точных ударов массивная глыба льда с грохотом обрушилась вниз, не задев никого из людей.

«Ты — мой герой», — крикнула женщина мужчине, стоявшему на крыше.

Видео операции, быстро разошедшееся по местным пабликам, вызвало живую реакцию. Помимо шуток о «мечте каждого мальчишки», многие комментаторы отметили слаженность и профессионализм работников.

Администрация городского округа подтвердила, что подобные работы в период оттепелей ведутся в Мытищах системно по многим адресам. Жителям настоятельно рекомендуют быть внимательными и не заходить за ограждения. В случае обнаружения опасных сосулек или наледи, с которыми управляющая компания не торопится работать, граждане могут обратиться с жалобой в Главное управление регионального государственного жилищного надзора Московской области по телефону «горячей линии».

