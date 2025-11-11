Уже 84 пострадавших: жуткое обрушение балкона на похоронах в Чечне попало на видео

Число пострадавших при обрушении балкона в частном доме в Гудермесском районе Чеченской Республики возросло до 84 человек. Эту информацию 11 ноября предоставил источник телеканала РЕН ТВ.

Напомним, что во вторник, 11 ноября, обрушился балкон во время похоронной церемонии. По данным СМИ, в результате инцидента пострадали 42 человека. В Сети появилось видео обрушения конструкции

Источник телеканала сообщил, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения региона. По информации источника, всего в больницы попали 42 человека. Из них у 15 травмы легкой степени тяжести, у 25 — средней. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Врачи оказали всю необходимую помощь, и 42 пострадавших отправились домой долечиваться амбулаторно.