В День народного единства всем запретят смотреть на Ленина в Мавзолее

4 ноября, в День народного единства, доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, как сообщается в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.