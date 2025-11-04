В День народного единства всем запретят смотреть на Ленина в Мавзолее
Доступ в Мавзолей Ленина на Красной площади закроют 4 ноября
Фото: [Мавзолей Ленина в Москве/Медиасток.рф]
4 ноября, в День народного единства, доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, как сообщается в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
Отмечается, такие меры связаны с рядом мероприятий на Красной площади в честь празднования Дня народного единства.
«Четвертого ноября допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве и пообщается с общественниками.