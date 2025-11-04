Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

В День народного единства, 4 ноября, президент России Владимир Путин посетит Красную площадь в Москве и возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Об этом сообщает РИА Новости .

Уточняется, что глава государства проведет это мероприятие совместно с представителями различных молодежных организаций и религиозных конфессий.

4 ноября президент Путин вручит государственные награды за вклад в укрепление единства российской нации. Также в этот день он посетит выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», которая пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж».

День народного единства, который отмечается с 2005 года, был учрежден в честь освобождения Москвы от иностранных захватчиков в ноябре 1612 года. Эту победу удалось достичь благодаря войскам народного ополчения, возглавляемым Мининым и Пожарским.