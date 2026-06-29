В Городском округе Пушкинский усилили поддержку семей участников СВО: кто имеет право на бытовую помощь волонтеров

Мать военнослужащего проживает в селе Тишково Городского округа Пушкинский. Инициативу проявила депутат местного совета Екатерина Потемкина, которая передала просьбу о содействии руководителю окружного филиала молодогвардейцев Максиму Ядыкину.



Помощь оказалась весьма существенной для домашнего хозяйства. По словам Максима Ядыкина, 27 июня он самостоятельно заготавливал дрова для женщины, а на следующий день, 28 июня, к работе подключились остальные участники молодежного движения, что позволило оперативно завершить колку.



Как сообщил руководитель пушкинского отделения организации, подобные визиты не являются единичной акцией, а представляют собой постоянную адресную поддержку тех, кто ожидает возвращения близких домой.



Активисты выразили готовность оперативно реагировать на новые обращения. Сообщить о нуждающихся в бытовой помощи семьях участников спецоперации можно через партийную приемную, которая находится в городе Пушкино на улице Чехова в доме 37.