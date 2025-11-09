В Госдуме предложили ввести административную ответственность за оскорбление педагогов

Фото: [ Красногорская детская музыкальная школа имени А. А. Наседкина после капитального ремонта/Медиасток.рф ]

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции, в интервью РИА Новости выступил с инициативой о введении административной ответственности за оскорбление педагогов, аналогичной ответственности за оскорбление представителя власти.

Конфликты в школах указывают на недостаточную защиту педагогов от хамства, считает парламентарий. Главная цель инициативы — не наказание виновных, а предотвращение конфликтов.

«Педагоги, столкнувшиеся с неэтичным обращением, смогут подавать в новую комиссию обращение, изложив суть проблемы с указанием на причастных к инциденту лиц... Полностью поддерживаю такое решение», — сказал Миронов.

Миронов сообщил, что, по информации из СМИ, в Воронежской области планируют создать специальную комиссию. Ее задача — защищать профессиональную честь и достоинство сотрудников сферы образования.