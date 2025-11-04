В МВД назвали три помогающие защититься от мошенников привычки

Россияне могут обезопасить себя от мошенников, следуя трём простым, но эффективным рекомендациям. Как заявили в пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России, это не потребует значительных усилий.

Одной из первых особенностей, которые там отметили, является привычка не действовать поспешно. В ведомстве подчеркнули, что любая просьба, содержащая слова «срочно» или «прямо сейчас», служит сигналом к остановке.

Жителям России советуют выбрать один источник информации, которому можно доверять. Также рекомендуется внимательно проверять получаемые данные на наличие подозрительных признаков, таких как срочность сообщения, эмоциональные призывы, обещания выгоды и требования предоставить личные данные.

«Если в сообщении есть хотя бы два — перед вами, скорее всего, фишинг или социальная инженерия», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Жуковском осудят девушку-курьера телефонных мошенников, обманувших подростков на 1,2 млн руб.