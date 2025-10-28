Девушку-курьера телефонных мошенников, обманувших подростков на 1,2 млн рублей, осудят в Жуковском

В Жуковском осудят жительницу Москвы в возрасте 18 лет, которая выступала в роли курьера телефонных мошенников. Жертвами действий злоумышленников стали двое несовершеннолетних, сообщили в Прокуратуре Московской области.

В сентябре 2025 года злоумышленники под видом сотрудников техподдержки сайта госуслуг позвонили подростку и убедили его в том, что мошенники получили доступ к личным данным несовершеннолетнего и их родителей. Также они заверили юношу в том, что на его имя был открыт банковский счет, с которого пытались перевести 2,5 млн руб. на счет террориста.

Молодой человек начал звонить лжесотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу. Те заявили, что необходимо обналичить деньги со счета отца подростка и передать их курьеру, что юноша и сделал. Так аферисты получили 740 тыс. руб.

В том же месяце мошенники позвонили другому подростку и убедили его в том, что от его имени были переведены деньги на счет террористов. Юношу заверили в том, что ему немедленно нужно задекларировать все золотые украшения матери и передать их курьеру. В результате несовершеннолетний передал злоумышленникам ювелирные изделия на 462 тыс. руб.

Подсудимая полностью признала свою вину. Ювелирные изделия были возвращены законной владелице. Второму потерпевшему обвиняемая возместила ущерб в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Кашире арестовали курьера телефонных мошенников, похитивших у ветерана 185 тыс. руб.