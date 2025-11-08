В Новгородской области выясняют, зачем подростков привлекли к покосу борщевика

В Новгородской области летом текущего года подростки получили серьёзные ожоги при работе с борщевиком. Прокуратура региона начала проверку по факту правомерности их привлечения к труду. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в субботу, 8 ноября.

В июле родители четверых подростков поделились в соцсетях историей о том, как их дети решили заработать на покосе борщевика. По словам родителей, они были уверены, что подросткам выдадут защитные костюмы, однако работодатель предоставил им только белые халаты и инструменты. Вечером после работы все четверо обратились за медицинской помощью из-за сильных ожогов на теле.

«Летом на территории Пестовского района несовершеннолетние по объявлению о подработке были привлечены к покосу борщевика. По результатам проведённых работ один ребенок попал в реанимацию, несколько были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении в Телеграм-канале областной прокуратуры.

Прокуратура области проведет проверку законности использования труда несовершеннолетних.

Следственное управление СК РФ по региону также инициировало проверку после того, как несовершеннолетние получили ожоги во время уборки борщевика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.