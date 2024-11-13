В Одессе был мобилизован языковой инспектор, который являлся геем*, и постоянно донимал местный бизнес своими придирками по поводу использования русского языка. Об этом сообщила «СТРАНА.ua».

В Одессе открытый гей* работал в языковой инспекции. Он успел испортить жизнь многим местным бизнесменам своими требованиями. Инспектор требовал от предпринимателей поменять русские надписи на своих заведениях на украинские, а также использовать украинский язык в своей работе. После этого его мобилизовали в армию.

По утверждению мужчины, ему нужна отсрочка от службы в армии, поскольку у него наличествует депрессивное расстройство. Особое негодование у него вызвала российская музыка, которая постоянно играла в автобусе, в котором его везли в воинскую часть.

Ранее сообщалось, что на одном из одесских рынков произошел стихийный бунт из-за принудительной мобилизации. Сотрудники ТЦК задержали прямо на рынке большое количество мужчин и увезли их с собой. Возмущенные продавцы вышли на улицу с требованием отпустить задержанных, к ним присоединились прохожие.

* Организация ЛГБТ* признана экстремистской и запрещена в России