На одесском рынке произошел бунт из-за насильственной мобилизации
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Жители Одессы устроили бунт против действий военных комиссаров из-за насильственной мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».
Утром в субботу сотрудники территориальных центров комплектования провели рейд на рынке «Седьмой километр».
По словам очевидцев, они задержали большое количество мужчин.
Возмущенные продавцы и прохожие вышли на улицы с требованиями освободить задержанных.
В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как толпа движется в сторону здания ТЦК.
Некоторые участники протеста пытаются сломать ворота с криками: «Отпустите наших ребят!».
Ранее сообщалось о том, что украинцам предлагают платить деньги за освобождение от мобилизации.