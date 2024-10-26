На одесском рынке произошел бунт из-за насильственной мобилизации

Жители Одессы устроили бунт против действий военных комиссаров из-за насильственной мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».

Утром в субботу сотрудники территориальных центров комплектования провели рейд на рынке «Седьмой километр».

По словам очевидцев, они задержали большое количество мужчин.

Возмущенные продавцы и прохожие вышли на улицы с требованиями освободить задержанных.

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как толпа движется в сторону здания ТЦК.

Некоторые участники протеста пытаются сломать ворота с криками: «Отпустите наших ребят!».

Ранее сообщалось о том, что украинцам предлагают платить деньги за освобождение от мобилизации.