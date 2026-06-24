В Подмосковье начался сезон лесных ягод: где искать землянику, чернику, малину и голубику

В Подмосковье стартовал сезон лесных ягод. На полянах уже можно найти душистую землянику, а скоро поспеют черника, дикая малина и голубика. Садовод Екатерина Рассадина рассказала порталу REGIONS , где искать каждую ягоду и когда лучше отправляться в лес.

Земляника открывает сезон. Она созревает во второй половине июня и плодоносит до конца июля. Ягода любит солнечные места: светлые сосновые боры, лесные поляны, опушки и прогреваемые участки. Удачные места — окрестности Сергиева Посада, Рузы, Истры, Солнечногорска, Талдома, Дмитрова, Серпухова и Щелкова.

Черника начнется в июле. Она предпочитает хвойные леса с кислыми почвами, где прохладно и влажно. Пик сбора — вторая половина июля и начало августа. Хорошие урожаи во Фрязинском районе, Лосино-Петровском, Талдомском, Дмитровском округах, под Клином и Сергиевым Посадом.

Лесная малина плодоносит с июля до конца августа. Она растет на влажных почвах — на старых вырубках, просеках, у водоемов. Урожайные направления — Озерский, Павлово-Посадский, Чеховский, Люберецкий районы, окрестности Егорьевска, Протвино, берега Сенежского озера и реки Дубны.

Голубика — одна из самых ценных ягод. Сезон начинается в конце июля и длится до сентября. Она встречается в березовых рощах, на заболоченных участках, в низинах и возле болот. Лучшие районы — Шатурский, Талдомский, Егорьевский округа, окрестности Дмитрова, Щелкова, Пушкино, Вереи и Волоколамска.