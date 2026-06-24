В Подмосковье выставили на продажу ГАЗ-13 «Чайка» 1972 года за 21 млн рублей

В Московском регионе на продажу выставили редкий советский автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» 1972 года выпуска с пробегом всего 250 километров. Как сообщает REGIONS , стоимость машины составляет 21 миллион рублей.

По словам владельца, автомобиль находится в полностью исправном техническом состоянии. Он прошел комплексную модернизацию на мощностях Горьковского автозавода и готов к повседневной эксплуатации. Машина оснащена двигателем объемом 5,5 литра и автоматической коробкой передач. Продавец подчеркивает, что автомобиль сохранил высокую степень аутентичности и хороший уровень сохранности.

ГАЗ-13 «Чайка» — представительский автомобиль советского периода, который не поступал в свободную продажу и использовался исключительно на уровне государственных чиновников. Всего было выпущено чуть более трех тысяч таких машин, что делает модель крайне редкой и коллекционной.