В Подольске на старт вышли 170 юных лыжников в память о легендарном тренере Ефимове

Подольская земля умеет быть благодарной. В Дубровицах в третий раз собрались юные спортсмены, чтобы почтить память человека, который стоял у истоков местной школы лыжных гонок. Соревнования имени Александра Александровича Ефимова стали доброй традицией и знаком уважения к тренеру, воспитавшему не одно поколение чемпионов.

На старт вышли 170 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Труд» — от совсем юных лыжников до опытных юниоров. Для них эти состязания не просто проверка сил, а возможность прикоснуться к истории и продолжить дело, начатое легендарным наставником.

Александр Ефимов мечтал о собственной школе долгие годы. В одна тысяча девяносто втором он создал отделение лыжных гонок в Подольском районе, а уже через три года оно получило статус школы олимпийского резерва. Сегодня здесь занимаются почти двести пятьдесят детей. И каких! Воспитанники Ефимова завоевывали награды на первенствах мира среди юниоров, чемпионатах России, этапах Кубка мира, всемирных универсиадах и европейских олимпийских фестивалях. Список побед можно перечислять долго.

Дело тренера живет и развивается. В две тысячи двадцать третьем по программе губернатора Московской области в Дубровицком лесу построили современную лыжероллерную трассу. Теперь у спортсменов есть база, где можно тренироваться круглый год в комфортных условиях. Именно здесь, на этой трассе, вырастут новые звезды подольских лыж. А значит, имя Александра Ефимова еще не раз прозвучит с пьедесталов.

