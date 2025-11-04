В России могут ввести зарплату для воспитывающих детей родителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул инициативу о введении государственной заработной платы для одного из родителей, воспитывающего детей до определенного возраста. Об этом передает RT , ссылаясь на текст обращения парламентария к главе Минтруда Антону Котякову.

В обращении подчеркивается значимость поддержки института семьи и улучшения демографической ситуации. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность введения государственной «заработной платы» для одного из родителей, который занимается воспитанием детей до определенного возраста.

Милонов отметил, что в семьях часто требуется присмотр за ребенком до пяти-шести лет. Из-за этого один из супругов вынужден отказаться от своей карьеры, что приводит к значительному снижению семейного дохода.

