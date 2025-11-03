Летние школьные каникулы в России собираются сократить на месяц

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы для школьников до двух месяцев. Это заявление она сделала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Столичный омбудсмен считает, что российские школьники летом проводят слишком много времени в отдыхе. Он полагает, что сделать июнь учебным месяцем для них не будет лишним.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Я бы предложила сделать июнь учебным месяцем», — сообщила омбудсмен.

Предложение сократить летние каникулы нужно рассматривать в контексте текущей системы школьного образования в России. Сейчас российские школы используют три основных системы обучения: четвертную, триместровую и смешанную. Они предусматривают разные графики отдыха в течение учебного года.