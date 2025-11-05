В России началась короткая рабочая неделя, что продлится всего три дня

В России начинается короткая рабочая неделя, которая продлится три дня — с 5 по 7 ноября включительно. Она начнется в среду.

В соответствии с постановлением правительства России "О переносе выходных дней в 2025 году", первые два дня первой недели ноября объявлены выходными. Это связано с тем, что рабочий день, запланированный на понедельник, перенесли на субботу, 1 ноября, чтобы обеспечить непрерывный трехдневный отдых в честь Деня народного единства.

День народного единства — это государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона 'О днях воинской славы (победных днях) России'", который был принят 29 декабря 2004 года.

Ранее сообщалось, что общественный доступ в Мавзолей Ленина на Красной площади закроют 4 ноября.