В России зафиксировано замедление роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России отмечается небольшое замедление темпов распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, при этом эпидемиологическая ситуация остается в пределах сезонных значений. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на четвертой неделе 2026 года в стране было выявлено около 11 тысяч случаев гриппа. Такой показатель сопоставим с уровнем заболеваемости, характерным для середины ноября прошлого года. По сравнению с предыдущей неделей зафиксировано незначительное снижение темпов прироста заболевших. Основную долю случаев по-прежнему составляет вирус гриппа A (H3N2), известный как гонконгский штамм.

Кроме того, за прошедшую неделю в России зарегистрировано свыше 5,1 тысячи новых случаев COVID-19.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в образовательных учреждениях продолжают действовать профилактические меры, включая утренние осмотры учащихся. При достижении уровня суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями в 20 процентов и выше возможно временное приостановление занятий или закрытие учебных организаций.

Ведомство также рекомендовало гражданам соблюдать стандартные меры профилактики: регулярно мыть руки, по возможности избегать мест массового скопления людей, использовать медицинские маски в зонах повышенного риска и обращаться к врачу при появлении признаков заболевания. Ситуация с заболеваемостью остается под контролем санитарных служб.

