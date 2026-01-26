«Не ходите в поликлинику»: Мясников заявил, что рядовые врачи гробят пациентов одним популярным тестом

Фото: [ Ребенок сдает кровь в процедурном кабинете Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля/Медиасток.рф ]

Известный телевизионный врач Александр Мясников выступил с категорическим предупреждением, касающимся самостоятельной инициативы пациентов в диагностике. В эфире программы «О самом главном» он призвал россиян ни при каких обстоятельствах не сдавать анализ крови на D-димер без прямого и обоснованного назначения от квалифицированного специалиста, пишет Лента.ру.

D-димер является продуктом распада фибрина, и его повышенный уровень может указывать на активный процесс тромбообразования в организме. Однако, как подчеркнул доктор Мясников, интерпретация этого теста требует глубокого клинического мышления, так как его значения могут возрастать при множестве состояний, включая воспаления, беременность или просто с возрастом. Назначение его «на всякий случай» или «для проверки» рядовым поликлиническим врачом, по мнению эксперта, недопустимо.

Главную опасность Мясников видит в цепочке действий, которую может запустить неверно понятый результат. Обнаружив у себя повышенный показатель, встревоженный пациент может принять самостоятельное решение о приеме кроверазжижающих препаратов (антикоагулянтов).

