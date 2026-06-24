В Подмосковье начался сезон лесной земляники: где искать и как правильно есть

В лесах Московской области стартовал сезон лесной земляники. Как рассказал REGIONS старший научный сотрудник МГУ Евгений Кубарев, сейчас самое время отправляться за этой ароматной ягодой. Самые богатые места — в Шатурском и Серпуховском округах, у озера Бисерово, а также в Талдомском, Пушкинском и Щелковском районах. Для тех, кто хочет собрать большой урожай, лучше уехать подальше от столицы — в восточную часть области, где леса особенно богаты дарами природы.

Искать землянику стоит на опушках и вырубках, вдали от дорог. Биолог отметил, что сезон в этом году начался в привычные сроки, а погодные условия благоприятствуют хорошему урожаю.

По словам эксперта, лесную землянику лучше есть сразу.

«Землянику не стоит хранить, а надо есть сразу с веточки, как это делает медведь, а листочки можно насушить и заваривать в чай», — посоветовал Кубарев.

Листья земляники обладают приятным ароматом и подходят для приготовления витаминного чая. Их собирают в период цветения и сушат в тени.

Также эксперт рекомендовал отправляться за ягодами в восточные регионы России, например, в Якутию, где леса славятся богатыми урожаями дикоросов.