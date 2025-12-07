Военкор Коц возмутился мягким приговором суда Ингушетии по делу «Крокуса»

Фото: [ Акция памяти «Журавли» прошла на девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле»/Медиасток.рф ]

Назрановский районный суд Ингушетии вынес приговор Мансуру Точиеву, одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», который многие сочли слишком мягким. Это решение вызвало критику со стороны военного корреспондента Александра Коца, который выразил своё недовольство в своем аккаунте в соцсетях.

Военкор обратил внимание на тот факт, что при задержании в жилище Точиева были найдены граната, оружие и боеприпасы. Он выразил недовольство тем, что по статье, по которой обвиняется Точиев, минимальное наказание составляет шесть лет тюрьмы.

«Удивительную гуманность продемонстрировал Назрановский районный суд Ингушетии. Он признал Мансура Точиева виновным в незаконном хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч рублей», — написал Коц.

Журналист выразил надежду на наличие логичного обоснования вынесенного приговора.

«Прокуратура резонно возмутилась и обжаловала мягкий приговор. И Верховный суд Ингушетии с барского плеча накинул еще два месяца», — иронизирует военкор.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на 14 суток россиянина за комментарий о теракте в «Крокусе».