Суд в Москве арестовал на 14 суток россиянина за комментарий о теракте в «Крокусе»

В Москве суд вынес решение об аресте на 14 суток гражданина России за комментарий, содержащий признаки экстремизма, который он оставил под постом в Telegram о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.

В предоставленных материалах сообщается, что в Telegram-канале мужчина оставил комментарий под постом о теракте в «Крокусе». В посте подписчикам предложили поделиться мнением об организаторах нападения. В комментарии мужчина использовал уничижительный синоним слова «русские», считая это «остроумным».

В отношении гражданина был составлен протокол по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за широкое распространение экстремистских материалов. В суде мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

В конце октября суд в Москве вынес россиянину приговор, назначив ему административный арест на 14 суток, согласно предоставленным агентством данным.

Теракт был совершен 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек.

Ранее сообщалось, что жителю Таджикистана запретили въезд в РФ из-за видео с оправданием теракта в «Крокус Сити Холле».