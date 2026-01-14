Врачей крымского перинатального центра обвинили в гибели младенца

По информации источника, инцидент произошел в Симферополе в местном перинатальном центре им. Н. А. Семашко.

Как пишет телеграм-канал «База», 32-летняя мама погибшего малыша оказалась в медицинском учреждении после того, как у нее отошли воды. Несмотря на это, роды не наступали. Состояние женщины ухудшалось: появились озноб и сильная головная боль, а плод перестал шевелиться.

Ночной дежурный врач, по словам россиянки, заявил, что она «еще не в родах», ограничился назначением спазмолитика и не провел необходимых обследований.

Решение о проведении экстренного кесарева сечения было принято только спустя 41 час, рассказала женщина. Мальчик родился, но через двое суток умер.

Причиной смерти, согласно заключению, стал сепсис на фоне длительного безводного периода, а также тяжелая гипоксия (кислородное голодание) и кровоизлияние в мозг.

Крымчанка убеждена, что воспаление развилось из-за промедления врачей. Она отметила, что до родов ее не предупреждали о рисках сепсиса, а все анализы не показывали признаков воспаления.

Уже после выписки женщина обнаружила в медицинских документах несоответствия. В протокол операции, по ее утверждению, была задним числом внесена запись о тяжелом воспалении оболочек плода, причем сделана она другой ручкой и другим почерком.

Следственный комитет Крыма и Севастополя возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

