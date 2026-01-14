«Задержаны главврач и завотделением»: что известно о гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка?

В Новокузнецке начались первые задержания в рамках уголовного дела о массовой гибели новорожденных в роддоме № 2. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Так, правоохранители задержали главного врача медицинского учреждения и заведующего отделением реанимации. Дело, возбужденное по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности, взято на особый контроль и передано для расследования в центральный аппарат СК РФ.

Ранее главный врач больницы Виталий Херасков был отстранен губернатором Кемеровской области Ильей Сердюком от должности. Сам Херасков отвергал обвинения в адрес врачей и заявил, что случаи смерти младенцев не связаны между собой.

Это не первые проблемы роддома № 2. Еще в 2021 году работу операционного блока учреждения приостановили по решению суда из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Тогда деятельность ряда подразделений больницы была временно прекращена.

Ранее сообщалось, что у умерших в роддоме Новокузнецка девяти детей диагностировали недоношенность и пневмонию.