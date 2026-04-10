«Враг хочет лишить нас праздника»: священник Филипп Ильяшенко поведал о том, что нельзя делать на Пасху

Пасха — время особой радости и духовного обновления. Как правильно подготовиться к этому дню, чтобы почувствовать всю глубину праздника, корреспонденту REGIONS рассказал священник Филипп Ильяшенко.

По словам батюшки, Пасха — главное событие не только церковной жизни, но и всей человеческой истории. В этот день воскрес Господь Иисус Христос, победив смерть и даровав каждому возможность жить с Богом. Верующим важно встретить праздник в храме, а не оставаться дома.

Пасхальные торжества начинаются с крестного хода — символического шествия ко Гробу Господню, подобно тому, как жены-мироносицы и ученики после субботы пришли к гробу и услышали весть о Воскресении. Крестный ход — свидетельство того, что смерть побеждена. Затем следуют пасхальная заутреня и Божественная литургия (Евхаристия) — главное таинство, объединяющее верующих в Церковь. К этому моменту верующие обычно уже исповедались и готовы причаститься.

После службы празднование продолжается за трапезой. Впервые после Великого поста на столе появляются скоромные блюда: мясо, молочные продукты, яйца и куличи.

Священник предостерег: в этот день особенно важно беречь мир в душе и отношениях с близкими, не допуская ссор и обид. «Враг рода человеческого хочет нас лишить праздника, — пояснил он. — Кто-то обидится, кто-то рассорится — нельзя этого допускать». Добрые дела, забота о нуждающихся и близких — естественное проявление пасхальной радости. Этой радостью нужно делиться, помогать и поддерживать других.

На Пасху в монастырях Подмосковья проходят праздничные богослужения, освящают куличи и яйца.

