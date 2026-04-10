На Пасху 49 маршрутов до храмов и церквей Московской области будут работать до 3 часов ночи

В преддверии светлого праздника Пасхи Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовило специальные меры для удобства жителей и гостей региона. В ночь с 11 на 12 апреля 49 автобусных маршрутов Мострансавто, ведущих к храмам и церквям области, будут работать до 3:00 — такое решение принято для того, чтобы верующие смогли без проблем вернуться домой после праздничных богослужений.

Чтобы справиться с повышенной нагрузкой в праздничный период, на ключевых направлениях существенно усилят транспортное сообщение:

Маршрут № 2 «Больничный комплекс — ул. Нечаевская — Больничный комплекс» получит дополнительный автобус большого класса;

На маршруте № 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская» появится сразу 9 дополнительных автобусов: 6 большого и 3 малого класса;

Линия № 10 «Вещевой рынок — Кладбище» будет обслуживаться 3 автобусами среднего класса;

Маршрут № 25 «Реутово — Балашиха (Новский квартал)» усилят комбинацией из 4 автобусов разных классов: 2 малого, 1 среднего и 1 большого;

Для маршрута № 26 «ст. Болшево — Невзоровское кладбище» выделят 3 автобуса малого класса;

Линия № 41 «ст. Люберцы — Новолюберецкое кладбище» получит солидное пополнение в виде 5 автобусов большого класса.

Важно иметь в виду: несмотря на увеличение количества транспорта, маршруты № 7, 25, 26 и 41 не будут работать до 3:00. Их график останется в рамках обычного расписания.

Актуальное расписание и полный перечень маршрутов с продленным графиком доступны на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

Напомним, в преддверии Пасхи губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил героя СВО и его семью в Электрогорске.