«Вы — наше будущее»: Андрей Воробьев поздравил юных жителей Подмосковья с Днем молодежи

В своем обращении он подчеркнул, что молодые люди — это будущее региона, а их идеи, инициативы и стремление развиваться делают Подмосковье сильнее.

«Мы гордимся вашими победами в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве. Пусть у вас всегда будет возможность реализовать самые смелые мечты. Учитесь, дерзайте, не бойтесь трудностей. Мы рядом и готовы поддерживать ваши начинания», — отметил губернатор.

В честь праздника по всей области проходят масштабные мероприятия. Центральной площадкой стал Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске. Здесь организованы мастер-классы по воздушно-силовой атлетике и спортивному метанию ножей, выставки изделий ручной работы, лекции и концертная программа.

В Зарайске в Центральном парке культуры и отдыха гостей ждут открытые тренировки, кибер-арена, мастер-классы, анимационная программа «Летний движ» и пенная дискотека с приглашенными диджеями. В Коломне в Парке Мира пройдут танцевальные батлы, соревнования по мини-футболу, BMX и скейтбордингу, а также киберпространство с ретро-играми и VR-зоной.

В Жуковском в Парке культуры и отдыха состоятся забег «5 верст», турниры по волейболу, открытая тренировка по йоге и концерт рок-групп. На площади у Дворца культуры покажут мотофристайл. В Звенигороде в Городском парке можно будет попробовать VR-технологии, собрать марсоход из LEGO, посетить мастер-класс по самбо и уроки первой помощи.

В Клину в парке «Сестрорецкий» запланированы зарядка со спортсменом, воркаут, пляжный волейбол, квест-игра, выставка ретро-автомобилей, концерт и дискотека. В Реутове в парке «Фабричный пруд» развернутся фотовыставка «Молодежь и спорт», робототехника, турнир по FIFA, настольные игры, ГТО, картинг, армрестлинг, йога, зумба и фестиваль красок «Краски лета».

Губернатор пригласил жителей и гостей региона прийти в парки вместе с семьей и друзьями, чтобы отметить День молодежи и весело провести время.

Ранее сообщалось, что молодежный форум «Мы — Россия» в Подмосковье объединил 300 участников из четырех регионов.